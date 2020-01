© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Un'analisi complessiva sulle condizioni di lavoro e sulle attività svolte nella gestione delle persone che lavorano in azienda, sono valse a UBI Banca la certificazione Top Employer anche per il 2020., registrando l'ingresso in azienda di 378 neoassunti a supporto di un ricambio generazionale che garantisca un continuo aggiornamento di professionalità e competenze. Lo scorso anno UBI Academy, la Corporate University del Gruppo, ha coinvolto nelle proprie giornate di formazione oltre 18.000 dipendenti.La conciliazione tra vita privata e professionale è da diversi anni un punto focale degli interventi di well being: nel 2019 sono stati oltre 700 gli smartworkers, per un totale di 18.000 giornate di lavoro smart effettuate.(GEI), a testimonianza dell'attenzione dedicata alla valorizzazione del talento femminile, rappresentato anche da un'ampia presenza a livello apicale e manageriale., e questo, offerta di prospettive aziendali, possibilità di crescita e valori etico-professionali" - sottolinea. "I progetti di sviluppo professionale, la formazione interna, lo smart working e le politiche di welfare e inclusione sono la dimostrazione concreta della nostra attenzione alle Persone. Valorizziamo le loro competenze, il loro benessere, la loro ambizione, in una parola la loro professionalità".