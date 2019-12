UBI Banca completa cessione portafoglio leasing in sofferenza

(Teleborsa) - UBI Banca completa la cessione del portafoglio di posizioni leasing in sofferenza annunciata il 22 luglio scorso e già parzialmente conseguita ed inclusa nei risultati al 30 settembre 2019.



Grazie al completamento della cessione, il ratio pro-forma dei crediti deteriorati lordi scende all'8,2%, includendo anche l'operazione di cessione di mutui residenziali in sofferenza recentemente realizzata.



La cessione della seconda tranche di sofferenze leasing non produrrà ulteriori effetti negativi a conto economico rispetto al 30 settembre 2019.



(Foto: © Cineberg Ug | Dreamstime.com) © RIPRODUZIONE RISERVATA