UBI Banca, assemblea alle prese con nomine previste da nuovo modello monistico

(Teleborsa) - E' in corso a Bergamoche, oltre ad approvare il bilancio e la destinazione dell'utile, saranno chiamati ad approvare laper un triennio, con una grande novità, la fine dell'era dualistica e l'adozione del modello monistico.E' stata presentatarappresentativa dellecomposta da 15 candidati, fra cui(attuale presidente del consiglio di gestione),(consigliere delegato).L'Aha confermato la prospettiva di, a dispetto deimacroeconomici e geopolitici. Questi hanno però fatto emergere la necessità di, che tenga conto della crescita più lenta del PIL e della prospettiva che i tassi restino bassi sino a tutto il 2020, oltre che della guerra commerciale USa-Cina e della Brexit."Andremo a riscrivere il piano - ha commentato - con obiettivi ancora più ambiziosi sulla riduzione dei costi e sulla riduzione del costo del credito. Puntiamo a una creazione ulteriore di valore con uno scenario dei tassi che è' ancora ostile per quella che è una banca commerciale".Massiah ha rsposto anche ad una domanda di un azionista su, affermando chedella banca specializzata nella gestione degli investimenti. "Siamo assolutamente d'accordo sul fatto che IWBank vada sviluppata. - ha detto - Abbiamo un piccolo tesoro in casa, stiamo crescendo sia sulla parte della digitalizzazione sia sul versante dei promotori finanziari. Andremo a fare un lavoro sul piano industriale focalizzato sulla crescita di questa creatura veramente molto promettente".