UBI Banca annuncia nuove misure sostegno per aziende e privati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -attiva ulterioridellee deicolpiti dall'emergenza. A sostegno della liquidità delleclienti operanti nelle regioni, la banca ha deciso di offrire la possibilità di richiedere nuove: linee di credito a, temporanee, con duratacon preammortamento fino a 6 mesi eTale supporto - si sottolinea - deve fare riferimento adper fronteggiare quindi, ad esempio,da parte dei clienti dell'impresa dovuti alla situazione contingente in atto.In considerazione della situazione emergenziale, è possibile procedere alla sottoscrizione di contratti con la clientela, oltre alle consuete modalità in uso presso la rete degli sportelli, anche attraverso lo(UBI/Azienda) di documenti firmati e scannerizzati tramite rispettivamente, superando quindi la necessità per il Cliente di recarsi in Filiale.Per la, UBI si rende disponibile ain essere per la durata di, su tutto il territorio nazionale, per tutti quelli che presentinodei pagamenti a causa dell'emergenza epidemica.La banca ha messo anche a disposizione un Servizio Clienti al numero 800.500.200 per evitare di recarsi in filiale.