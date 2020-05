UBI Banca, agenzia DBRS rivede Trend rating su depositi

(Teleborsa) - L'Agenzia di rating canadese DBRS, in seguito alla review sul rating italiano, ha rivisto anche il Trend del rating sui depositi di UBI Banca da Stabile a Negativo, in linea con quello sovrano.



I rating di UBI Banca intetessati dalla manovra sono i seguenti: Long-Term Deposits rating: BBB (high) Trend Negativo da Stabile Short-Term Deposits rating: R-1 (low) Trend Negativo da Stabile.



Tutti gli altri rating sono rimasti invariati con Trend Stabile. DBRS Morningstar informa che i Trend posti in revisione saranno valutati e risolti al massimo entro 12 mesi. Il comunicato è disponibile sul sito internet dell'agenzia di rating



