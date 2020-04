UBI, Andrea Cuomo nuovo presidente IW Bank

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L'assemblea dei soci di IW BANK, Banca del Gruppo UBI, rinnova il Consiglio di Amministrazione e affida ad Andrea Cuomo la carica di Presidente, subentrando a Massimo Capuano, Presidente della Banca dal 2013 fino a fine mandato nel marzo scorso.Il CdA di IW BANK ha visto l'ingresso diche si affiancano a Elvio Sonnino, Vice Direttore Generale Vicario - Chief Operating Officer, e a Frederik Geertman, Vice Direttore Generale - Chief Commercial Officer di UBI Banca.Nel dettaglio, si tratta di: Elisabetta Beatrice Cugnasca, Antonella Della Rovere, Leonardo Rubattu e Paolo Prandi, che in IWBank assume anche la carica di Presidente del Comitato di Controllo per la Gestione.Andrea Cuomo è attualmente Presidente del Comitato esecutivo di Sacertis Knowledge, gruppo svizzero specializzato nel monitoraggio e nella diagnostica di strutture di ingegneria civile. Da maggio 2019, è membro del Consiglio di Amministrazione di UBI Sistemi e Servizi, la società del Gruppo UBI Banca cui sono demandate le attività di IT - Information Technology, di acquisti e di gestione immobiliare.