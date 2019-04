Uber verso Wall Street. Arriva mega investimento di Paypal

(Teleborsa) - Mentre Uber si prepara a un'IPO da record a Wall Street (il debutto dovrebbe avvenire i primi giorni di maggio) Paypal ha reso noto un investimento da mezzo milione di dollari, 47 dollari per azione. Ovvero una somma a metà della forchetta indicata di 44-50 dollari per azione che indica per la società di noleggio di auto con conducente una valutazione complessiva di 78,8 milioni di dollari.



Al momento non si conoscono i dettagli dell'operazione, ma entrambe le società si sono limitate a dire che l'investimento permetterà di lavorare a future collaborazioni nei pagamenti, compreso lo sviluppo del wallet digitale di Uber.





