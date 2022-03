Uber Technologies in rosso nonostante revisione outlook

Lunedì 7 Marzo 2022, 20:30







(Teleborsa) - Retrocede molto Uber Technologies, che esibisce una variazione percentuale negativa del 2,30%, nonostante abbia migliorato l'outlook sul primo trimestre in scia alla forte domanda per viaggi e consegne.

Il fornitore del servizio di trasporto automobilistico privato ha rivisto al rialzo la stima sull'Ebitda adjusted a 130-150 milioni di dollari da 100-130 milioni di dollari della precedente guidance.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di Uber Technologies rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.



Il quadro tecnico di Uber Technologies suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 28,07 USD con tetto rappresentato dall'area 31,08. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 26,99.