Uber migliora la guidance per il 3° trimestre e punta al primo EBITDA positivo

1 Minuto di Lettura

Martedì 21 Settembre 2021, 15:30







(Teleborsa) - Uber ha rivisto al rialzo la guidance per il trimestre in corso e segnalato che potrebbe registrato un utile prima del previsto, grazie alla forte domanda di ordini di cibo e da una ripresa delle prenotazioni dei taxi. L'azienda con sede a San Francisco prevede di registrare tra i 22,8 miliardi di dollari e i 23,2 miliardi di dollari di prenotazioni lorde per il trimestre in corso, dai 22-24 miliardi previsti in precedenza, secondo una comunicazione alla SEC. Le prenotazioni lorde per il secondo trimestre sono state di 21,5 miliardi di dollari (8,6 nella mobilità e 12,9 per la consegna di cibo).



"Dicono che la crisi generi opportunità e questo è certamente stato vero per Uber negli ultimi 18 mesi", ha dichiarato il CEO di Uber Dara Khosrowshahi. "Non solo abbiamo fatto crescere la nostra leadership globale sia nella mobilità che nelle consegne, lo abbiamo fatto in modo più redditizio che mai. Uber sta raggiungendo un traguardo importante", ha aggiunto.



La società ha anche detto che ora si aspetta che l'EBITDA rettificato sia compreso tra una perdita di 25 milioni e un profitto di 25 milioni di dollari. In precedenza, Uber aveva affermato di aspettarsi che il suo EBITDA rettificato per il terzo trimestre fosse migliore di una perdita di 100 milioni di dollari.