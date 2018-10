Uber debutta sul mercato dei bond e raccoglie due miliardi di dollari. L'app per auto con conducente, tra le più famose al mondo, ha raccolto 1,5 miliardi di dollari in titoli a otto anni e rendimento dell'8%, una cifra superiore al miliardo

inizialmente previsto. Infine ha raccolto altri 500 milioni di dollari con titoli a cinque anni e un rendimento del 7,5%. L'app ha ricevuto ordini per oltre 3 miliardi di dollari.



Tutto questo mentre Uber si sta preparando al suo sbarco in borsa per il quale è stata valutata per oltre 120 miliardi di dollari.