Uber finisce nel mirino del fisco americano

(Teleborsa) - Sembra aver preso qualche buca la corsa di Uber ,a stelle e strisce. A rendere nota l'indagine posta in essere dall'Internal Revenue Service, l'Agenzia delle Entrate americana, è la stessa società dei driver privati su app. Posti sotto la lente di ingrandimento dell'istituzione di vigilanza,fiscali della società di San FranciscoIl comunicato che rende noto l'avvio dell'iter commenta anche l" E' altamente incerta la tempistica con cui si concluderanno le indagini fiscali ed è ragionevolmente possibile che gli sgravi fiscali possano cambiare significativamente nei prossimi 12 mesi", si legge nella nota ufficale.Uber è la più grande startup della Silicon Valley ad essere entrata nel mondo degli scambi borsistici quest'anno. L'unicorno ha sicuramente subito, come tutto il mondo finanziario, i venti freddi che hanno soffiato in questo periodo a causa delle tensioni commerciali tra Cina e Stati Uniti. Nonostante ciò e nonostante quest'ultima notizia che non ha certo migliorato le influenze a cui si trovano soggette ledella piattaforma di Share economy, a poco più di un'ora dall'apertura di Wall Street infatti, queste risultano solo leggermente sotto la parità