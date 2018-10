Uber: si dimette uno dei manager, accusato di molestie sessuali

Scandalo nell'app per auto con conducente più famosa al mondo: si dimette Cameron Poetzscher, il manager responsabile dello sviluppo aziendale di Uber e braccio destro dell'amministratore delegato Dara Khosrowshahi in seguito alle accuse di molestie sessuali che gli sono state rivolte.



Circa un mese fa il Wall Street Journal aveva pubblicato alcune denunce di molestie sessuali sul luogo di lavoro contro di lui. Inoltre è anche accusato di avere una relazione consensuale con una collega, violando in questo modo la politica aziendale.



Cameron Poetzscher ha supervisionato gli accordi più importanti siglati da Uber, incluso l'investimento da 7,7 miliardi di dollari da parte di Softbank e la vendita delle attività del sud-est asiatico. Prenderà il suo posto il direttore finanziario di Uber Nelson Chai.









