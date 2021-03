17 Marzo 2021

(Lettura 2 minuti)







(Teleborsa) - Uber ha annunciato che gli autisti che operano nel Regno Unito saranno assunti come lavoratori dipendenti, con un salario minimo e i benefit derivanti dal nuovo status. Saranno 70mila i conducenti del Paese coinvolti dalla decisione dell'azienda tecnologica californiana giunta a seguito della sentenza della Corte Suprema britannica che ha stabilito che gli autisti dell'azienda non possono essere considerati "collaboratori autonomi".

Il giudice ha infatti spiegato che un autista Uber inizia il proprio turno di lavoro nel momento in cui accede all'app e lo termina quando si disconnette, giustificando così lo status di dipendente.Oltre a garantire una paga minima da 8,72 sterline l'ora a partire da oggi (17 marzo, ndr), Uber ha spiegato in una nota che istituirà anche un regime pensionistico "in cui tutti i conducenti idonei saranno automaticamente iscritti, con contributi sia da parte di Uber che da parte dei conducenti. Uber lavorerà anche per garantire che ogni conducente che non rinuncia a ricevere i contributi appropriati a partire da domani, fino a quando il regime pensionistico sarà attivo".

"Questo è un giorno importante per gli autisti nel Regno Unito – ha dichiarato Jamie Heywood, direttore generale regionale di Uber per l'Europa settentrionale e orientale – Gli autisti di Uber riceveranno una garanzia di guadagno, il pagamento delle ferie e una pensione, e manterranno la flessibilità che attualmente apprezzano". Una svolta che però resterà, almeno per il momento, limitata al solo contesto britannico. A San Francisco, infatti, la società è impegnata con altre aziende a frenare un progetto di legge che consentirebbe ai lavoratori della gig economy di accedere ad un salario minimo.