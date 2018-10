Uber, riceve proposte per lo sbarco in Borsa

L'App per auto con conducente, tra le più famose al mondo, è corteggiata per il suo prossimo sbarco in borsa. Ha ricevuto proposte, infatti, da Goldman Sachs e da Morgan Stanley per un'initial public offering con la quale Uber sarebbe valutata 120 miliardi di dollari. Se dovesse veramente raggiungere tale cifra, avrebbe un valore superiore di Fca, General Motors e Ford messe insieme.



La quotazione in Borsa dell'App potrebbe avvenire all'inizio del prossimo anno. Gli affari sembrerebbero andare molto bene per Uber, che potrebbe aver iniziato anche le trattative per l'acquisto di Deliveroo.







