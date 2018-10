Uber, valuta scorporo attività per guida autonoma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo essere stata valutata 120 miliardi di dollari, l'app per auto con conducene tra le più famose al mondo starebbe valutando di scorporare le attività costose legate alla guida autonoma.Nello spin-off di Advanced Technologies Group - questo il nome della divisione in cui rientra il business - Uber manterrebbe una quota di maggioranza. Per finanziare un commercio che richiede ingenti capitali, l'azienda che offre un servizio alternativo e più economico al tradizionale taxi sarebbe aperta all'idea di partner esterni con cui condividere i costi.«Le corse condivise su auto a guida autonoma renderanno i trasporti più sicuri, più efficienti e meno costosi per i passeggeri della rete Uber. Il nostro team nell'Advanced Technologies Group è totalmente concentrato nello sviluppo della più sicura tecnologia a guida autonoma e noi restiamo impegnati a sostenere i suoi sforzi per rendere una realtà il futuro self-driving», ha dichiarato un portavoce di Uber.Grandi cambiamenti comunque potrebbero verificarsi in casa Uber: dallo sbarco in Borsa, alla possibile acquisizione di Deliveroo e ora anche alla divisione delle attività riguardanti la guida autonoma.