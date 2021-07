U-Power rimanda la quotazione a Piazza Affari

Mercoledì 7 Luglio 2021, 08:15

(Teleborsa) - U-Power, azienda di Novara attiva nella progettazione di articoli destinati alla protezione e alla sicurezza negli ambienti di lavoro, ha deciso di rimandare la propria quotazione a Piazza Affari. Il gruppo guidato da Pier Franco Uzzeni avrebbe dovuto debuttare nel mese di luglio sul segmento STAR di Borsa italiana, diventando la quarta matricola del 2021 sul listino principale (dopo Philogen, SECO e The Italian Sea Group).

"In merito al processo di ammissione a quotazione delle proprie azioni ordinarie su Mta, U-Power Group ha deciso di valutare finestre temporali alternative rispetto a quelle precedentemente comunicate - riporta una nota della società - La decisione presa dalla società è da ricondursi alle attuali condizioni del mercato azionario primario, caratterizzato, in questa fase, da un sovraffollamento di operazioni in offerta a livello internazionale".

U-Power ha registrato ricavi nel 2020 per 172,5 milioni di euro e un margine operativo lordo (EBITDA) di 42,7 milioni grazie alla vendita di 4,5 milioni di paia di calzature antinfortunistiche. Aveva segnalato l'intenzione di quotarsi sul mercato MTA con un'offerta, riservata agli investitori istituzionali, che riguarda fino al 35% del capitale della società, senza aumento di capitale. Con la sospensione dei piani di quotazione ci potrebbe essere la cessione di una quota di minoranza a un fondo d'investimento, secondo quanto riporta MF.