Tyson Foods, trimestrale sopra le attese. L'aumento dei prezzi spinge i ricavi

(Teleborsa) - Tyson Foods, multinazionale americana che opera nel settore alimentare, ha registrato vendite pari a 12,93 miliardi di dollari nel primo trimestre fiscale del 2022 (terminato il 1° gennaio 2022), rispetto ai 10,46 miliardi di dollari dell'anno precedente. L'utile operativo rettificato è stato di 1.432 milioni di dollari, in aumento del 40% rispetto all'anno precedente, mentre l'utile per azione rettificato è stato di 2,87 dollari, in crescita del 48% rispetto all'anno precedente. Il mercato, secondo dati Refinitiv, si aspettava un utile per azione di 1,90 dollari su ricavi per 12,18 miliardi di dollari.

In alcuni segmenti della società, i volumi di vendita sono diminuiti, ma i ricavi sono cresciuti grazie agli aumenti dei prezzi. "Il prezzo medio di vendita è aumentato poiché i costi di input come bovini vivi, manodopera e trasporto sono aumentati e la domanda per i nostri prodotti a base di carne è rimasta forte", si legge, ad esempio, per quanto riguarda la carne di manzo.

"Siamo soddisfatti dei risultati del primo trimestre e dei passi che stiamo compiendo per migliorare la produttività - ha affermato Donnie King, presidente e CEO di Tyson Foods - La nostra performance riflette la resilienza del nostro portafoglio multiproteico anche con la continua volatilità del mercato".

Tyson Foods prevede che le vendite saranno nella parte superiore dell'intervallo compreso tra 49 miliardi e 51 miliardi di dollari nell'intero anno fiscale 2022. La società stima spese in conto capitale di circa 2 miliardi di dollari per l'anno fiscale 2022 e prevede che la liquidità totale, che era di circa 5,2 miliardi di dollari al 1° gennaio 2022, rimarrà al di sopra dell'obiettivo minimo di liquidità di 1 miliardo di dollari.