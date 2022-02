Tyson Foods in rally festeggia la trimestrale

(Teleborsa) - Brilla Tyson Foods, che passa di mano con un aumento dell'11,70%.

A fare da assist alle azioni contribuisce la trimestrale sopra le attese degli analisti annunciata dal gruppo alimentare.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Tyson Foods evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Tyson Foods rispetto all'indice.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 96,36 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 100. Il peggioramento di Tyson Foods è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 94,09.