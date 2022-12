TXT e-solutions, formalizzato closing acquisizione 100% di TLogos

Lunedì 5 Dicembre 2022, 20:00







(Teleborsa) - TXT e-solutions, società quotata presso il Segmento STAR del Mercato Telematico Azionario, ha formalizzato l'investimento per l'acquisizione del 100% del capitale della TLogos, a seguito della sottoscrizione del contratto vincolante di investimento avvenuta

lo scorso 21 novembre 2022.



Ne da notizia TXT con una nota sottolineando che "ne consoliderà i risultati a partire dal 1° dicembre 2022".



L'investimento in TLogos - spiega la società - rappresenta un'operazione strategica per il consolidamento di forti e innovative competenze in ambito cybersecurity che andranno a rafforzare l'offerta di digital advisory del Gruppo TXT in un segmento ad alte prospettive di crescita e ad alto valore aggiunto trasversale su un numero sempre più ampio di settori industriali.