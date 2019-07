TXT e-solutions, dimissioni del consigliere e CFO Paolo Matarazzo

(Teleborsa) - Il Consigliere e Chief Financial Officer di TXT e-solutions Paolo Matarazzo ha comunicato le proprie dimissioni dalla carica di amministratore esecutivo della Società di software e delle società controllate.



Matarazzo, che al momento delle dimissioni risultava detenere 85.168 azioni TXT e non è destinatario del piano di Stock Options, ha motivato le dimissioni con nuove opportunità professionali e imprenditoriali.



Il Consiglio provvederà alla nomina per cooptazione di un nuovo consigliere in una prossima riunione. © RIPRODUZIONE RISERVATA