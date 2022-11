TXT e-solutions acquista il 100% di TLogos

Lunedì 21 Novembre 2022, 18:45







(Teleborsa) - TXT e-solutions ha sottoscritto, in data odierna, un accordo vincolante di investimento per l'acquisizione del 100% del capitale della TLogos. Il closing è previsto entro il 31 dicembre 2022.



L'investimento in TLogos - spiega la società in una nota - rappresenta un'operazione strategica per il consolidamento di forti e innovative competenze in ambito cybersecurity che andranno a rafforzare l'offerta di digital advisory del Gruppo TXT in un segmento ad alte prospettive di crescita e ad alto valore aggiunto trasversale su un numero sempre più ampio di settori industriali.



L'investimento in TLogos è stato deliberato all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione di TXT.

Il corrispettivo per l'acquisto del 100% di TLogos che verrà riconosciuto in caso di closing, è stato convenuto tra le parti in Euro 3,3 milioni.



La Posizione Finanziaria Netta di TLogos al closing è attesa negativa (cassa netta) per Euro 1,7 milioni.



L'Equity Value pari a Euro 5 milioni sarà pagato al closing, di cui Euro 3,75 milioni (75%) pagati per cassa ed Euro 1,25 milioni (25%) mediante corresponsione di azioni ordinarie proprie TXT. Il closing è previsto entro il 31 dicembre 2022.