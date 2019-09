TX Logistik, Gian Paolo Gotelli è il nuovo CEO

(Teleborsa) - Il Supervisory Board di TX Logistik AG (Polo Mercitalia - Gruppo FS Italiane) ha nominato oggi Gian Paolo Gotelli Chairman del Management Board (CEO) della società.



A Gotelli, che vanta una pluriennale esperienza nel settore del trasporto ferroviario delle merci fatta nel Gruppo FS Italiane, è stato affidato il compito di risanare e rilanciare il Gruppo TX Logistik, per farlo diventare il pilastro fondamentale dello sviluppo internazionale del Polo Mercitalia. TX Logistik è una delle principali imprese ferroviarie merci in Germania, operativa in diversi Paesi europei con oltre 20 mila treni effettuati ogni anno. © RIPRODUZIONE RISERVATA