(Teleborsa) -ha spiccato il volo a Wall Street, dove risulta la migliore del S&P 500, attestandosi a 76,54 e in, dopo che ha annunciato un piano per, in una comunicazione alla SEC.Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 79,55 e successiva a quota 84,37. Supporto a 74,73.La società guidata da Jack Dorsey punta ad averemonetizzabili (mDAU) entro la fine del 2023 e ad almeno raddoppiare le sue entrate annuali, cioè passare dai 3,7 miliardi di dollari nel 2020 ad almeno 7,5 miliardi di dollari tra poco più di due anni.Negli ultimi mesi la società si è fatta notare per quanto riguarda lo sviluppo di nuovi prodotti: il mese scorso ha acquisito la startup di newslettere da qualche settimana ha iniziato a testare, una funzione di audio chat simile a Clubhouse.