Twitter vola dopo mossa di Elon Musk

Lunedì 4 Aprile 2022, 16:45







(Teleborsa) - Grande giornata per Twitter, che sta mettendo a segno un rialzo del 21,47%.



A fare da assist alle azioni contribuisce la notizia che Elon Musk ha svelato di avere una quota del 9,2% nel social network fondato da Jack Dorsey nel 2006. Il fondatore di Tesla, secondo un documento depositato presso la SEC, detiene 73.486.938 azioni.



A livello comparativo su base settimanale, il trend della società che fornisce un servizio di notizie e microblogging evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Twitter rispetto all'indice.



L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Twitter. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 49,39 USD. Primo supporto visto a 46,48. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 45,22.