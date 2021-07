Twitter, utili e guidance oltre attese

Venerdì 23 Luglio 2021, 10:15

(Teleborsa) - I risultati del secondo trimestre di Twitter superano le aspettative degli analisti ed il mercato apprezza tanto che il titolo della piattaforma social balza nell'afterhours di Wall Street di oltre il 9%.

Ne periodo, l'utile per azione è salito a 66 milioni di dollari o 0,20 dollari ad azione, rispetto alla perdita pari a 1,38 miliardi di dollari ( 1,58 dollari/azione) registrata nello stesso periodo dell'anno precedente e contro attese per un utile pari a 0,07 dollari per azione.

Il fatturato è salito a 1,19 miliardi di dollari dai 683 milioni di dollari del secondo trimestre del 2020, superando il consensus (1,07 miliardi di dollari).

Gli utenti giornalieri sono cresciuti dell'11% rispetto ad un anno fa a 206 milioni a fronte di attese per 206,2 milioni.

Twitter si attende ricavi tra 1,22 e 1,30 miliardi di dollari nel terzo trimestre, mentre gli analisti stimano un fatturato pari a 1,17 miliardi.