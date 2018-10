Twitter: crescono gli utli ma perde utenti

Ultimo aggiornamento: 15:42

Trimestre positivo per Twitter nonostante la perdita di utenti. Gli utili sono cresciuti nel terzo trimestre del 2018 e ammontano a 789,2 milioni di dollari, grazie a benefici fiscali per 683 milioni. Nello stesso periodo dell'anno precedente la piattaforma americana aveva subito una perdita di 21,1 milioni di dollari. I ricavi, invece, sono aumentati del 29% annuo a 758,1 milioni. È stato il rialzo maggiore dal primo semestre del 2016. E soprattutto ben al di sopra delle aspettative degli analisti, che si aspettavano vendite per 702,6 milioni di dollari. L'aumento dei ricavi e dei guadagni è dovuto in larga misura dall'aumento della pubblicità: Twitter, infatti, continua a perdere utenti. Gli utenti che usano Twitter ogni mese nel trimestre preso in considerazione sono stati 326 milioni contro i 330 milioni di un anno prima.Il titlo nel premercato è volato di quasi l'11%.