Twitter sospesa a Wall Street, rumor dimissioni CEO Dorsey

(Teleborsa) - E' sospeso a Wall Street il titolo Twitter dopo indiscrezioni stampa su possibili dimissioni di Jack Dorsey, dalla carica di amministratore delegato.

Il titolo, in avvio di contrattazioni, è arrivato a guadagnare oltre 10 punti percentuali.

Secondo quanto riportato dai media americani, l'annuncio delle dimissioni potrebbe arrivare a breve, ma non è ancora chiaro chi prenderà il suo posto. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista della società che fornisce un servizio di notizie e microblogging più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.



Lo status tecnico di Twitter mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 47,46 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 51,29. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 46,04.