Twitter, S&P pone il rating BB+ in CreditWatch negativo

(Teleborsa) - S&P Global Ratings ha posto il rating di Twitter (BB+) in CreditWatch negativo a seguito dell'accordo di acquisizione tra il board della società ed Elon Musk. L'agenzia di rating si aspetta di concludere il posizionamento in CreditWatch, che potrebbe risultare in un downgrade di diverse tacche sia della società che del suo debito, una volta che l'acquisizione proposta sarà conclusa e sarà possibile valutare la struttura patrimoniale, la strategia operativa e la governance della società come entità privata.

L'acquisizione farebbe aumentare significativamente la leva finanziaria al di sopra della soglia di downgrade di 1,5 volte associata al rating creditizio dell'emittente BB+, sottolinea S&P. Viene evidenziato che la transazione proposta include 13 miliardi di nuovi finanziamenti di debito emessi dalla società e un margin loan di 12,5 miliardi di dollari contro 62,5 miliardi di dollari di azioni Tesla. "Abbiamo in programma di raccogliere maggiori informazioni sui dettagli del margin loan, ma è possibile che consolidiamo il prestito nella struttura del capitale e nelle metriche di credito di Twitter", afferma S&P.

"Twitter ha attualmente solo circa 5,29 miliardi di dollari di debito non garantito - si legge nel report - Indipendentemente dal fatto che il margin loan sia incluso nelle metriche di credito di Twitter, l'importo del debito nella struttura del capitale aumenterà in modo significativo e la leva finanziaria sarà ben al di sopra della nostra soglia di leva di 1,5 volte per il rating attuale. La transazione comporterebbe probabilmente un downgrade multiplo del rating creditizio dell'emittente, probabilmente non superiore alla categoria B".

S&P pensa inoltre che la transazione "aumenta i rischi e l'incertezza sui potenziali cambiamenti nella strategia, nella gestione e nella governance" e afferma che al momento "non dispone di informazioni sufficienti sulla componente azionaria del finanziamento proposto per determinare se Musk avrà il controllo economico o di voto su Twitter dopo la chiusura dell'accordo".