(Teleborsa) - Grande giornata per Twitter, che sta mettendo a segno un rialzo del 2,51% in attesa di svelare i risultati trimestrali stasera a mercati USA chiusi.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista della società che fornisce un servizio di notizie e microblogging più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.



La tendenza di breve di Twitter è in rafforzamento con area di resistenza vista a 60,37 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 58,75. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 61,99.



