Twitter-Musk, corte del Delaware fissa l'avvio del processo a ottobre

Martedì 19 Luglio 2022, 20:45







(Teleborsa) - La Delaware Court of Chancery ha stabilito i tempi relativamente rapidi per l'avvio del processo contro Elon Musk per il mancato lancio dell'offerta di acquisizione di Twitter. Il tribunale statunitense ha accolto la richiesta della società e ha fissato per ottobre il processo.



Si tratta sicuramente di un punto a favore di Twitter nelle schermaglie preliminari sulla battaglia giudiziaria che si sta aprendo. Il Financial Times ha ricordato che gli avvocati del social avevano accusato Musk di tentare di "sabotare" la società e che il trascorrere del tempo nell'incertezza avrebbe creato ulteriori danni.



Gli avvocati di Musk chiedevano invece di aprire il processo non prima di febbraio. Negli scambi pomeridiani sul Nasdaq Twitter risale del 3,76% a 39,85 dollari.