Twitter festeggia a Wall Street la trimestrale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Brillante rialzo per Twitter, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 12,59%.A fare da assist alle azioni contribuiscono i conti del primo trimestre che si è chiuso con un utile netto in crescita a 190,8 milioni di dollari, ovvero 25 centesimi per azione, contro i 61 milioni (8 centesimi per azione) registrati nello stesso periodo dell'anno precedente. Al netto dei benefici fiscali per 124,4 milioni, l'utile netto sarebbe stato di 66 milioni di dollari, ovvero 9 centesimi per azione, mentre quello adjusted è salito da 16 a 37 centesimi per azione, sopra le stime degli analisti a 15 centesimi.Ilè balzato del 18% a 786,9 milioni di dollari contro i 665 milioni precedenti, superando le stime di consensus ferme a 774 milioni.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Twitter più pronunciata rispetto all'andamento dello S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Le implicazioni di medio periodo di Twitter confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 39,32 M,Dollaro USA con primo supporto visto a 37,54. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 36,35.