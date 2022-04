Twitter, Elon Musk entra nel board

(Teleborsa) - Twitter ha comunicato di aver stipulato un "letter agreement" con Elon Musk per far entrare il fondatore di Tesla nel consiglio di amministrazione del social network. L'annuncio arriva 24 ore dopo che Elon Musk ha svelato di avere una quota del 9,2% in Twitter, notizia che ha fatto guadagnare il titolo il 27% in una sola seduta. Secondo quanto emerge da una comunicazione alla SEC, la società nominerà Musk nel Board of Directors per ricoprire il ruolo di amministratore con un mandato che scadrà in occasione dell'assemblea annuale degli azionisti del 2024.

"Fintanto che Musk sarà membro del board e per i successivi 90 giorni, non diventerà, da solo o come membro di un gruppo, il beneficiario effettivo di oltre il 14,9% delle azioni ordinarie della società in circolazione a tale momento, inclusa a tal fine l'esposizione economica tramite titoli derivati, swap o operazioni di copertura", viene sottolineato nella comunicazione alla Securities and Exchange Commission.

"Attraverso le conversazioni con Elon nelle ultime settimane, ci è diventato chiaro che avrebbe portato un grande valore al nostro consiglio", ha dichiarato in un tweet il CEO di Twitter Parag Agrawal. "È sia un credente appassionato che un critico intenso del servizio, che è esattamente ciò di cui abbiamo bisogno su Twitter e nel board, per renderci più forti a lungo termine", ha aggiunto.