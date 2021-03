23 Marzo 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - Jack Dorsey, fondatore di Twitter, ha venduto all'asta per 2,9 milioni di dollari il suo primo tweet avvalendosi della tecnologia NFT, nonfungible token, che documenta la transazione e ne garantisce la proprietà e la validità.

Il tweet "just setting up my twttr" è stato pubblicato per la prima volta il 21 marzo 2006. L'asta è stata aggiudicata dal numero uno di Bridge Oracle, Sina Estavi, sulla piattaforma Valuables di Cent, un social media che utilizza i blockchain.

Nel giorni scorsi Dorsey aveva annunciato che i proventi dell'asta saranno donati per beneficienza.