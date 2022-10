Twitter conferma offerta Musk, titolo vola a Wall Street

Mercoledì 5 Ottobre 2022, 08:00







(Teleborsa) - Twitter ha confermato di aver ricevuto una lettera da Elon Musk con cui propone di acquistare il social network al prezzo concordato lo scorso aprile, ovvero 54,20 dollari per azione. "Abbiamo ricevuto la lettera da Musk. L'intenzione della società è quella di chiudere la transazione a 54,20 dollari per azione", scrive la società di San Francisco accettando l'offerta.



Alla chiusura di Wall Street le azioni Twitter hanno registrato un +22,36%, il guadagno maggiore dal 4 aprile, quando Elon Musk ha avanzato l'offerta per l'acquisto della società. Dal quel giorno è iniziato un periodo travagliato: dopo aver concordato l'acquisto di Twitter Musk ha fatto retromarcia e cercato di uscire dal deal. Il social network lo ha citato in giudizio per costringerlo a portare a termine l'acquisizione. Le due parti avrebbero dovuto andare in tribunale il 17 ottobre.

"L'acquisto di Twitter è un acceleratore per creare X, l'app di tutto" ha scritto in un tweet Elon Musk dopo aver rilanciato l'iniziale offerta, suggerendo che la piattaforma sarà funzionale alla creazione di una non meglio precisata app onnicomprensiva.