© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Risultatima un preoccupantechiude ilsopra le attese. Per il social dell'uccellino, infatti, i ricavi sono saliti delrispetto ai 731,6 milioni dello stesso stesso periodo dell'anno precedente e sopra gli 867 milioni previsti dal mercato.L'utile è balzato aLa nota dolente, invece, arriva dal numero degli utenti giornalieri, che la società che cinguetta comunica per la prima volta, pari adi quelli che ad esempio porta a casatanto per citarne uno.- Se, dunque, arrivano buoni segnali dallail segnale di tenuta è venuto a mancare sugliche solo calati delrispetto al trimestre precedente e del