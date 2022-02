Twitter annuncia emissione di notes senior da 1 miliardo di dollari

Mercoledì 23 Febbraio 2022, 17:15







(Teleborsa) - Twitter ha annunciato l'intenzione di offrire 1 miliardo di dollari di titoli senior con scadenza 2030 in un collocamento privato per acquirenti istituzionali qualificati. Le notes saranno obbligazioni senior di Twitter e gli interessi saranno pagati semestralmente in via posticipata. Il tasso di interesse e gli altri termini delle notes devono essere determinati tramite negoziati tra Twitter e gli acquirenti.



Twitter intende utilizzare i proventi netti di questa emissione per scopi aziendali generali, che possono includere spese in conto capitale, investimenti, rimborso del debito, riacquisti di azioni ordinarie, capitale circolante e potenziali acquisizioni e transazioni strategiche. La società sottolinea di non avere al momento alcun accordo in merito a transazioni strategiche o acquisizioni di aziende.