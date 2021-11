Tutti positivi i mercati europei

(Teleborsa) - In territorio positivo i principali mercati di Eurolandia, in attesa delle indicazioni della Federal Reserve sui tempi del tapering, il graduale ritiro degli acquisti di bond che hanno sostenuto l'economia americana durante tutta la pandemia. Sulla stessa scia rialzista segna la seduta Piazza Affari. Senza direzione intanto l'S&P-500 sulla borsa a stelle e strisce.



Sul mercato valutario, l'Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,158. Scambia in retromarcia l'oro, che scivola a 1.762,2 dollari l'oncia. Prevalgono le vendite sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 80,95 dollari per barile, in forte calo del 3,53%.

Torna a scendere lo spread, attestandosi a +120 punti base, con un calo di 3 punti base,mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,99%.



Tra gli indici di Eurolandia sostanzialmente invariato Francoforte, che riporta un moderato +0,03%, sostanzialmente debole Londra, che registra una flessione dello 0,36%, e giornata moderatamente positiva per Parigi, che sale di un frazionale +0,34%. Lieve aumento per la Borsa Milanese, con il FTSE MIB che sale dello 0,69% a 27.378 punti; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share avanza in maniera frazionale, arrivando a 29.816 punti.

In Borsa di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,47 miliardi di euro, restando invariato rispetto alla seduta precedente; i volumi scambiati sono passati da 0,6 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,62 miliardi.



In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Ferrari (+3,99%), Exor (+3,42%), Leonardo (+2,57%) e Fineco (+2,35%).



Le peggiori performance, invece, si sono registrate su DiaSorin, che ha chiuso a -1,47%.



Soffre ENI, che evidenzia una perdita dell'1,28%.



Preda dei venditori Tenaris, con un decremento dell'1,28%.



Si concentrano le vendite su Prysmian, che soffre un calo dell'1,20%.



Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Tinexta (+6,90%), Sesa (+5,15%), Reply (+4,19%) e Saras (+3,62%).



Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Alerion Clean Power, che ha chiuso a -3,26%.



Vendite a piene mani su Bff Bank, che soffre un decremento del 3,13%.



Pessima performance per ERG, che registra un ribasso del 2,68%.



Sessione nera per Salcef Group, che lascia sul tappeto una perdita del 2,22%.

(Foto: © Federico Rostagno | 123RF)