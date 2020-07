Tutti positivi i Mercati del Vecchio Continente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente.L'Euro / Dollaro USA prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,26%. L'Oro continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,15%. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,41%.Sulla parità lo spread, che rimane a quota +164 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,19%.Francoforte avanza dello 0,96%, si muove in territorio positivo Londra, mostrando un incremento dello 0,74%, e denaro su Parigi, che registra un rialzo dell'1,14%.Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il FTSE MIB, che mostra una plusvalenza dello 0,90%; sulla stessa linea, in rialzo il FTSE Italia All-Share, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 21.833 punti.Guadagni frazionali per il FTSE Italia Mid Cap (+0,36%); sulla stessa linea, positivo il FTSE Italia Star (+0,97%).Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti beni industriali (+4,75%), costruzioni (+2,33%) e tecnologia (+2,06%).Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori chimico (-0,86%), assicurativo (-0,54%) e telecomunicazioni (-0,51%).di Piazza Affari, svetta Atlantia che segna un importante progresso del 20,75%.Vola Pirelli, con una marcata risalita del 3,45%.Brilla Leonardo, con un forte incremento (+3,38%).Ottima performance per Buzzi Unicem, che registra un progresso del 3,33%.I più forti ribassi, invece, si verificano su Telecom Italia, che continua la seduta con -1,02%.Discesa modesta per Unicredit, che cede un piccolo -0,7%.Pensosa A2A, con un calo frazionale dello 0,65%.Tentenna Unipol, con un modesto ribasso dello 0,61%.del FTSE MidCap, ASTM (+4,57%), Datalogic (+4,12%), Sesa (+3,11%) e Carel Industries (+2,30%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su Saras, che prosegue le contrattazioni a -2,24%.Vendite su Brunello Cucinelli, che registra un ribasso dell'1,67%.Seduta negativa per Tod's, che mostra una perdita dell'1,63%.Sotto pressione Illimity Bank, che accusa un calo dell'1,31%.