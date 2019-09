Tutti positivi i Mercati del Vecchio Continente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. L'attenzione degli investitori è rivolta agli sviluppi commerciali tra Cina e Stati UnitiSul mercato Forex, l'Euro / Dollaro USA continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,34%. Ha sofferto di parecchie vendite l'oro, che continua gli scambi a 1.469,7 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) in calo (-1,31%) si attesta su 55,18 dollari per barile.Retrocede di poco lo spread, che raggiunge quota +139 punti base, mostrando un piccolo calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,82%.giornata moderatamente positiva per Francoforte, che sale di un frazionale +0,38%. Debole Londra, che registra una flessione dello 0,24%. Parigi segna un moderato aumento dello 0,66%., con il FTSE MIB che sale dello 0,41% a 22.108 punti.Si distinguono a Piazza Affari i settori costruzioni (+1,59%), telecomunicazioni (+1,07%) e utility (+0,99%).Tra i più negativi della lista di Milano, troviamo i comparti materie prime (-0,60%) e beni per la casa (-0,45%).Tra idi Milano, in evidenza Juventus (+2,29%), Buzzi Unicem (+2,19%), Banco BPM (+1,93%) e Poste Italiane (+1,66%).I più forti ribassi, invece, si verificano su Pirelli, che continua la seduta con -2,02%.Si muove sotto la parità Amplifon, evidenziando un decremento dello 0,88%.Contrazione moderata per Moncler, che soffre un calo dello 0,58%.di Milano, ASTM (+3,60%), Maire Tecnimont (+3,59%), Sias (+3,29%) e Illimity Bank (+3,17%). Giù, invece, si verificano su Ivs Group, che continua la seduta con -1,83%. Spicca la prestazione negativa di De' Longhi, che scende dell'1,26%.