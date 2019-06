Tutti positivi i mercati del Vecchio Continente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. I riflettori restano puntati sul vertice del G20 di Osaka, che potrebbe portare al tanto sospirato accordo commerciale tra USA e Cina.Sostanzialmente stabile l'Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia a 1,138. Lieve aumento dell'oro, che sale a 1.413,5 dollari l'oncia. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 59,53 dollari per barile.Lieve calo dello spread, che scende a +242 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,10%.bilancio positivo per Francoforte, che vanta un progresso dello 0,45%, sostanzialmente tonica Londra, che registra una plusvalenza dello 0,28%, guadagno moderato per Parigi, che avanza dello 0,30%.; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share avanza in maniera frazionale, arrivando a 23.079 punti. Leggermente positivo il FTSE Italia Mid Cap (+0,37%), come il FTSE Italia Star (0,2%).Risultato positivo a Piazza Affari per i settori tecnologia (+1,51%), media (+1,28%) e viaggi e intrattenimento (+1,04%).In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti costruzioni (-0,70%) e immobiliare (-0,44%).di Milano, troviamo STMicroelectronics (+1,95%), Juventus (+1,94%), Fineco (+1,79%) e Recordati (+1,39%).Le peggiori performance, invece, si registrano su BPER, che ottiene -1,29%.Sotto pressione Buzzi Unicem, con un forte ribasso dell'1,09%.Soffre Snam, che evidenzia una perdita dell'1,03%.Sottotono Leonardo che mostra una limatura dello 0,72%.di Milano, Rai Way (+5,68%), doBank (+4,70%), Saras (+2,57%) e Anima Holding (+2,56%).I più forti ribassi, invece, si verificano su Tinexta, che continua la seduta con -2,44%.Preda dei venditori Banca Popolare di Sondrio, con un decremento dell'1,52%.Si concentrano le vendite su Gima TT, che soffre un calo dell'1,23%.Vendite su Mutuionline, che registra un ribasso dell'1,13%.