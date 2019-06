Tutti positivi i mercati del Vecchio Continente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, con Piazza Affari che chiude mettendo a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente in attesa del discorso del premier, che stasera alle 18,15 chiarirà le sue intenzioni circa la tenuta dell'esecutivo. Poco mosso l'S&P-500, che segna a Wall Street un +0,13%.Lieve aumento per l'Euro / Dollaro USA, che mostra un rialzo dello 0,33%. Seduta positiva per l'oro, che sta portando a casa un guadagno dell'1,01%. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 53,5 dollari per barile, in netto calo del 5,46%.Scende lo spread, attestandosi a +277 punti base, con un calo di 7 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 2,57%.giornata moderatamente positiva per Francoforte, che sale di un frazionale +0,56%, seduta senza slancio per Londra, che riflette un moderato aumento dello 0,32%, e piccolo passo in avanti per Parigi, che mostra un progresso dello 0,65%., bloccando così la scia ribassista sostenuta da cinque cali consecutivi, che ha preso il via lunedì scorso; sulla stessa linea, lieve aumento per il FTSE Italia All-Share, che si porta a 21.756 punti. Sulla parità il FTSE Italia Mid Cap (-0,12%), come il FTSE Italia Star (0,1%).Alla chiusura di Milano risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,34 miliardi di euro, con un incremento del 45,30%, rispetto ai precedenti 1,61 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,49 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,71 miliardi, mentre i contratti si sono attestati a 277.776, rispetto ai precedenti 191.156.Su 215 titoli scambiati sulla borsa di Milano, 112 azioni hanno chiuso in territorio negativo, mentre 91 azioni hanno portato a casa un rialzo. Invariate le altre 12 azioni del listino milanese.Risultato positivo a Piazza Affari per i settori materie prime (+2,59%), sanitario (+1,49%) e petrolio (+1,47%).Tra i più negativi della lista del listino azionario italiano, troviamo i comparti viaggi e intrattenimento (-1,53%), telecomunicazioni (-0,99%) e servizi finanziari (-0,98%).di Milano, troviamo Diasorin (+4,10%), Tenaris (+2,84%), Prysmian (+2,38%) e Leonardo (+2,34%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Juventus, che ha terminato le contrattazioni a -2,74%.Preda dei venditori Banco BPM, con un decremento dell'1,55%.Si concentrano le vendite su Fineco, che soffre un calo dell'1,34%.Vendite su Banca Generali, che registra un ribasso dell'1,33%.del FTSE MidCap, Gima TT (+5,42%), Falck Renewables (+2,71%), IMA (+2,37%) e Fincantieri (+2,17%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Piaggio, che ha archiviato la seduta a -3,48%.Pessima performance per Credito Valtellinese, che registra un ribasso del 3,18%.Sessione nera per Mutuionline, che lascia sul tappeto una perdita del 3,04%.In caduta libera Brembo, che affonda del 2,91%.