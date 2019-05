Tutti positivi i mercati del Vecchio Continente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente dopo le elezioni europee che hanno sancito la vittoria dei populisti.L'Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile su 1,119. L'Oro continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,16%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) riporta una variazione negativa dello 0,63%.Sulla parità lo spread, che rimane a quota +267 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,54%.bilancio positivo per Francoforte, che vanta un progresso dello 0,51%, guadagno moderato per Parigi, che avanza dello 0,43%. Chiusa la borsa di Londra per lo Spring Bank Holiday. Oggi, 27 maggio 2019, resterà chiusa anche Wall Street per il Memorial Day.; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share continua la giornata in aumento dello 0,89%. In moderato rialzo il FTSE Italia Mid Cap (+0,49%); sulla parità il FTSE Italia Star (+0,12%).Si distinguono a Piazza Affari i settori automotive (+3,60%), servizi finanziari (+2,61%) e telecomunicazioni (+1,26%).Tra i peggiori della lista del listino azionario italiano, in maggior calo i comparti vendite al dettaglio (-1,00%) e materie prime (-0,74%).di Piazza Affari, decolla Fiat Chrysler, con un importante progresso dell'8,50% dopo la proposta di matrimonio a Renault.In evidenza Exor, che mostra un forte incremento del 5,59%.Buoni spunti su Atlantia, che mostra un ampio vantaggio dell'1,70%.Ben impostata Telecom Italia, che mostra un incremento dell'1,62%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su Juventus, che prosegue le contrattazioni a -0,85%.Fiacca Tenaris, che mostra un piccolo decremento dello 0,75%.Discesa modesta per Amplifon, che cede un piccolo -0,55%.di Milano, Fincantieri (+7,22%), Saras (+2,97%), Falck Renewables (+2,51%) e Autogrill (+2,34%) che ha ceduto le attività autostradali in Canada.Le più forti vendite, invece, si manifestano su Cairo Communication, che prosegue le contrattazioni a -3,21%.Svetta CIR che segna un importante progresso del 6,52%.Senza slancio Piovan, che negozia con un -0,15%.Spicca la prestazione negativa di Aeroporto di Bologna, che scende dell'1,10%.