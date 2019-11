Turkish Airlines volerà verso Xi'an in Cina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che ha operato il suo primo collegamento per la Cina nel 1999 con destinazione Pechino, ha aggiuntoal suo network di voli come quarta città raggiunta nella Cina continentale dopo Pechino, Shanghai e Guangzhou, celebrando il ventesimo anno di presenza nel Paese.A seguito dell'incontro tra M., Chairman of the Board and the Executive Committee di Turkish Airlines e, Presidente dello Shaanxi Province Party Committee, tenutosi lo scorso 5 novembre 2019, è stato siglato l'accordo per l'avvio dei voli di Turkish Airlines con destinazione Xi'an.I collegamenti per Xi'an saranno introdotti a fine 2019 e operati inizialmente con tre frequenze settimanali, che saranno gradualmente incrementate con l'inizio della programmazione estiva 2020. Con il lancio della nuova rotta, le connessioni andata e ritorno di Turkish Airlines per la Cina aumenteranno a 24 a settimana.