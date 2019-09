Turkish Airlines, Load Factor dell'84,8% ad agosto

Ultimo aggiornamento: 15:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -Nonostante una diminuzione globale di richiesta nel settore dell'aviazione, la compagnia di bandiera turca ha raggiunto in questo mese unIl load factor sui voli domestici ha raggiunto l'88,4%, mentre quello sui voli internazionali ha raggiunto l'84,3%.Con un'offerta di collegamenti da un solo hub verso più Paesi rispetto a qualsiasi altra compagnia aerea,rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.Perseguendo l'obiettivo di diventare una delle prime cinque compagnie cargo al mondo attraverso il suo Turkish Cargo,, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. I principali mercati che hanno contribuito a questo incremento sono il Nord America (24,8%), l'Estremo Oriente (12,2%) e l'Europa (11,3%). La compagnia di bandiera turca anche dalla sua nuova base ha così mantenuto una crescita a due cifre in questo settore.Per quel che riguarda ia quella dello stesso periodo dell'anno precedente, ma il numero totale di passeggeri trasportati è diminuito del 2,1% ed è di circa 49,7 milioni.Nel periodo gennaio-agosto,rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, fino a raggiungere l'81,2%.fino a raggiungere l'80,5%, mente quello sui voli domestici è cresciuto di 1,1 punti percentuali, raggiungendo l'86,6%.I viaggiatori in transito da voli internazionali a voli internazionali sono cresciuti del 3,5%., raggiungendo il peso di 985.000 tonnellate.