Turkish Airlines estende agli scali italiani il servizio Stopover

(Teleborsa) - Turkish Airlines, la compagnia di bandiera della Turchia, ha lanciato il servizio di 'Stopover' a tutti i passeggeri in partenza dalle sue 8 basi in Italia, in transito verso il continente americano, Cina, Malesia, India, Thailandia, Giappone, Russia, Emirati Arabi Uniti, Israele, Egitto, Oman, Libano, Sri Lanka, Sud Africa, Giordania e Corea del Sud.



I passeggeri diretti verso queste destinazioni e con un tempo di transito a Istanbul superiore alle 20 ore, potranno ora pernottare gratuitamente nel centro della città.



I viaggiatori di Economy Class riceveranno in omaggio una notte in hotel a quattro stelle nel quartiere di Sultanahmet, mentre due notti in un hotel cinque stelle nell'area di Taksim saranno offerte agli ospiti di Business Class. © RIPRODUZIONE RISERVATA