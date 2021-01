© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Le, un comparto cruciale del turismo invernale, guardano con una certa, teoricamente in calendario il 18 gennaio, ma potenzialmente rinviabile sino alla prima settimana di febbraio, a causa della diffusione dei contagi e del rinvio dell'apertura delle scuole.Gli impiantisti aderenti all'Anef, in cerca di certezze che vadano oltre la data di riapertura degli impianti, hanno quindi chiestosulla possibilità diin caso di mancata o tardata riapertura degli impianti.Se ne è parlato in undel settore - gestori di impianti, scuole e maestri di sci, indotto - ed i viceministri economici. Erano presenti anche i parlamentari Claudia Porchietto, Silvia Fregolent e Dario Bond. "Ad oggi mancano le certezze su tempi e modalità", ha dichiarato il parlamentare Bond (FI), aggiungendo che "soprattutto le località meno strutturate rischiano di chiudere definitivamente dopo questa mazzata"."Ci siamo confrontati su come sostenere il settore, per delineare il miglior approccio utile a definire", ha affermato la Castelli, aggiungendo che "all'interno del prossimopotrebbero già rientrare alcuni, che tengano proprio conto della particolarità del settore e del ruolo strategico che riveste anche per il turismo invernale e sportivo"."E' evidente che, se per effetto della decisione del Governo, non dovesse essere possibile riaprire gli impianti, noi ci aspettiamo ristori più che adeguati", ha chiarito l'assessore al turismo del Veneto, Federico Caner.