(Teleborsa) - Sarà un'estate caratterizzata d, magari in mezzo alla natura in località di montagna o anche al mare, mentre le vacanze anomale sotto il segno del coronavirus vedranno. E' quanto emerge da unasulla propensione a viaggiare da parte degli italiani.Sale rispetto ad aprile, dal 19% al, la quota di italiani che pensa di fare le valigie nei mesi. L'anno scorso, nello stesso periodo erano il 70%., massimo tre giorni. Sonoa dichiarare che comunque faranno viaggi brevi, con 2 o 3 pernottamenti al massimo, restando nelle. A pensarla così, a maggio 2019, erano solo il 14%, meno della metà. Epensa addirittura chequest'anno.Sale anche la scelta della destinazionedi chi farà vacanza – siamo ancora sotto il 61% del 2019 – mentre "prende quota" l'attrattività delle, probabilmente percepite come spazi aperti e quindi più sicuri: ilcontro il 18% di maggio 2019.Effetto contrario per le, stabili da aprile aldelle preferenze degli intervistati e 9 punti sotto la rilevazione di maggio dello scorso anno.degli intervistati visiteràin vacanza, contro il 37% dello scorso anno: insomma, non sarà certo l'estate del turismo culturale.Ciò porteràa catena su tutto. Basti pensare alload esempio che, tra gli obiettivi della vacanza, è indicato solo daldegli intervistati contro il 20% di maggio 2019. Un disastro annunciato per quelle attività dei servizi e del commercio locali che confidano sui turisti, ben più che sui residenti, per realizzare i loro obiettivi di volume d'affari."Ignorare un quadro tanto drammatico e non reagire con immediatezza adottando provvedimenti focalizzati sul turismo sarebbe follia", dichiara il., aggiungendo "se il nostro è davvero un settore strategico per l'economia italiana - e non sta certo a noi doverlo dimostrare, perché basta guardare i fatti senza bendarsi gli occhi – allora il".