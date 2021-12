Turismo montano, disdette raggiungono il 60%. E' allarme fra operatori settore

(Teleborsa) - E' allarme per i flussi turistici legati alla montagna, che hanno registrato un crollo verticale per il secondo anno consecutivo, a causa dell'aggravarsi della pandemia e dell'arrivo della variante Omicron in Italia.

"La stima è del 60 per cento di disdette di prenotazioni che erano state fatte nei territori montani alpini e appenninici fino all'Epifania", afferma Marco Bussone, Presidente nazionale Uncem, Unione dei Comuni montani, aggiungendo "siamo preoccupati, perché tra gli operatori turistici, albergatori e ristoratori in particolare, oggi regna l'incertezza. Tanta. E fioccano le telefonate di disdetta. Che quest'anno sono più dannose dello scorso anno".

"Il danno dell'inverno 2021-2022 è peggiore di un anno fa. Nel dicembre 2020 gli albergatori e i ristoratori sapevano che sarebbero rimasti con numeri ridotti. Quest'anno no e quanto previsto, anche come magazzino di prodotti, a novembre 2021, oggi è impossibile da ammortizzare", sottolinea il Presidente di Uncem, preventivando che "serviranno dei ristori. Oppure l'attivazione di specifici fondi di rotazione per le imprese turistiche".

"E comunque sappiamo che la montagna, gli spazi aperti e anche lo sci, le attività su pista, su neve e su ghiaccio, con mascherina e altre protezioni imposte dalle normative- conclude Bussone - sono meno contagiose rispetto ad altre situazioni dove si concentrano molte persone. Gli spazi aperti della montagna non sono causa del covid, ma molto spesso sono invece soluzione alla diffusione del contagio. Sempre con mascherina ovviamente e con il vaccino per tutti".