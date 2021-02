© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L'– un gruppo di più di 60 organizzazioni pubbliche e private dei settori di viaggio e turismo –ha presentato oggi una serie dicongiunte per gli Stati membri dell'UE su come rilanciare il comparto in Europa in tempo per l'estate 2021.Innanzitutto, l'alleanza ha chiesto unaper il ripristino dei viaggi da elaborare e attuare insieme a industria e parti sociali. "Unadelladedicata al ripristino della libera circolazione delle persone dovrebbe guidare lo sviluppo e l'implementazione della tabella di marcia e fornire valutazioni basate sul rischio e sui dati scientifici più recenti – si legge in una nota dell'organizzazione – L'obiettivo sarebbe quello di identificarein cui le attualiai viaggi internazionali possano essere allentate e infine revocate in Europa e al di fuori di essa".Tra le raccomandazioni c'è anche quella di assegnare alla suddetta task force guidata dalla Commissione ildei progressi e dell'impatto dellediin corso, nonché quella delle misure di mitigazione come test e quarantena, in base ai livelli di rischio all'interno dell'UE e a livello internazionale."Il nostroè che l'Europa torni al suo posto di principale e destinazione turistica del mondo, una destinazione sicura. Man mano che i programmi di vaccinazione dell'UE progrediscono e proteggono i cittadini più vulnerabili, dobbiamo prepararci insieme per ladei viaggi. Semplicemente non c'è tempo da perdere, i preparativi per un approccio comune dovrebbero iniziare ora, al fine di ripristinare nel pubblico la fiducia entro l'. Le nostre raccomandazioni descrivono in dettaglio una via comune verso il futuro ripristino dei viaggi, del turismo e della libertà di movimento per i cittadini europei. Non vediamo l'ora di lavorare con i leader dell'UE per mettere in atto questo piano il prima possibile", hanno dichiarato gli autori dell'articolo.L'alleanza del Manifesto europeo del Turismo ha sottolineato che tali raccomandazioni saranno condivise con i governi dell'Ue sia alla videoconferenza delin corso anche oggi che allaconvocata per lunedì 1 marzo.