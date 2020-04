© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Serve uno stanziamento di almenoper il sostegno al mancato reddito di aziende che hanno già perso oggi 9 mesi di fatturato annuo. Caduto nel silenzio l'appello del, sostenuto da oltre 35mila firme di imprese, cittadini, personalità dell'economia, della cultura, dello sport e dello spettacolo". Questo il messaggio inviato daiinsieme a diverse imprese del settore turistico e degli eventi.Il settore denuncia ilche da oltre un mese associazioni di categoria, aziende del turismo e del turismo organizzato hanno lanciato con tutte le modalità possibili". Stando ai numeri forniti dai promotori del Manifesto, il collasso di un settore, nel quale solo ilrappresentae produce un, potrebbe portare a fallimenti a catena. Già a giugno, in assenza di provvedimenti mirati, si prevede laTra le richieste presentate al Governo vi è quella di "unche – spiegano i promotori in una nota – unito ad altre azioni specifiche, possa contribuire a tenere in vita questo comparto importante, che è il maggiore traino dell'intero settore". Nel dettaglio la proposta prevede la costituzione di, mediante finanziamenti per i quali sia previsto un importante contributo a fondo perduto, insieme all'allungamento della cassa integrazione. Il settore lamenta, infatti, una. "I tour operator e le agenzie di viaggio – si legge nella nota – lavorano con 4-5 mesi d'anticipo e normalmente a maggio hanno già sviluppato il 70% del fatturato dell'anno, ora azzerato con le cancellazioni per il 2020. Quando gli altri settori produttivi e di servizi potranno riaprire le attività, ricominceranno a produrre fatturati. Ma il settore del turismo organizzato, se non riceverà immediatamente ossigeno per un ammontare stimato di almeno, non potrà probabilmente ripartire e garantire l'occupazione".I promotori del Manifesto sottolineano, inoltre, come iabbiano già assunto provvedimenti mirati per questo particolare comparto. "Se le imprese del turismo, del turismo organizzato e degli eventi, che gestiscono viaggi dei nostri connazionali in Italia e all'estero e i flussi incoming degli stranieri nel nostro Paese, saranno costrette ad imboccare la strada del dissesto, – concludono – si favorirà l'ingresso nel mercato italiano degli operatori esteri del settore, con una perdita di valore economico, di capacità di gestione della filiera turistica e di identità che stravolgerebbe gli equilibri di questa eccellenza del Made in Italy".